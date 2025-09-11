Манданда о Дешаме: «Никогда не встречал таких тренеров, он умеет побеждать. После победы над Австралией на ЧМ-2018 он при всех указал на все недочеты – это был поворотный момент»
Стив Манданда назвал Дидье Дешама лучшим тренером, с которым работал.
В среду экс-голкипер «Марселя» и победитель ЧМ-2018 в составе сборной Франции объявил о завершении карьеры.
«Я никогда не встречал такого тренера, как он. Если бы мне пришлось выбрать только одного тренера, то это был бы он. Он знает, как побеждать.
Я помню его разбор после матча против Австралии на чемпионате мира 2018 года (2:1), который мы выиграли. Хирургически точный. Он при всех указал на все недочеты, на каждого игрока, кто не приложил усилий. Я впервые видел, чтобы он делал это подобным образом. Это был поворотный момент турнира», – сказал Манданда.
