Манданда о Дешаме: «Никогда не встречал таких тренеров, он умеет побеждать. После победы над Австралией на ЧМ-2018 он при всех указал на все недочеты – это был поворотный момент»

Стив Манданда назвал Дидье Дешама лучшим тренером, с которым работал.

В среду экс-голкипер «Марселя » и победитель ЧМ-2018 в составе сборной Франции объявил о завершении карьеры.

«Я никогда не встречал такого тренера, как он. Если бы мне пришлось выбрать только одного тренера, то это был бы он. Он знает, как побеждать.

Я помню его разбор после матча против Австралии на чемпионате мира 2018 года (2:1), который мы выиграли. Хирургически точный. Он при всех указал на все недочеты, на каждого игрока, кто не приложил усилий. Я впервые видел, чтобы он делал это подобным образом. Это был поворотный момент турнира», – сказал Манданда .