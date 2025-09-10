40-летний Манданда объявил о завершении карьеры. Вратарь – победитель ЧМ-2018 и рекордсмен «Марселя» по числу матчей

Стив Манданда завершил карьеру.

40-летний вратарь подтвердил это в интервью L’Équipe.

«Мне нужно было время, чтобы принять это решение, потому что это нелегко, но да, я заканчиваю. Я долго размышлял, потому что у меня было много предложений, но я всем ответил отказом», – сказал Манданда.

Последним клубом Манданда стал «Ренн », контракт с которым истек по окончании прошлого сезона.

Манданда – бывший капитан «Марселя » и является рекордсмен клуба по количеству сыгранных матчей (613).

Он стал четвертым чемпионом мира 2018 года, завершившим карьеру, после Блеза Матюиди, Адиля Рами и Рафаэля Варана. В составе сборной Франции Манданда провел 35 матчей.