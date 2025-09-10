40-летний Манданда объявил о завершении карьеры. Вратарь – победитель ЧМ-2018 и рекордсмен «Марселя» по числу матчей
Стив Манданда завершил карьеру.
40-летний вратарь подтвердил это в интервью L’Équipe.
«Мне нужно было время, чтобы принять это решение, потому что это нелегко, но да, я заканчиваю. Я долго размышлял, потому что у меня было много предложений, но я всем ответил отказом», – сказал Манданда.
Последним клубом Манданда стал «Ренн», контракт с которым истек по окончании прошлого сезона.
Манданда – бывший капитан «Марселя» и является рекордсмен клуба по количеству сыгранных матчей (613).
Он стал четвертым чемпионом мира 2018 года, завершившим карьеру, после Блеза Матюиди, Адиля Рами и Рафаэля Варана. В составе сборной Франции Манданда провел 35 матчей.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: L’Équipe
