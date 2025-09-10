«Сосьедад» о Захаряне: «Он готов к матчу с «Реалом» – тренируется в общей группе без ограничений»

Арсен Захарян готов сыграть против мадридского «Реала».

«Реал Сосьедад» примет «сливочных» в 4-м туре Ла Лиги 13 сентября.

«Захарян тренируется в общей группе без ограничений.

Он готов к матчу с «Реалом», – сообщили в пресс‑службе «Реал Сосьедад».

В нынешнем сезоне 22‑летний полузащитник еще не играл за испанский клуб. В прошлом сезоне Захарян из‑за различных повреждений провел за «Реал Сосьедад » всего 4 матча во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.