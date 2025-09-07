Алексей Миранчук: «Свою еду в США нашел, но напоминание о русской кухне вызывает теплоту внутри»
Алексей Миранчук рассказал, что в США вспоминает о русской кухне.
«Свою еду в США нашел. Понятно, что это не домашняя от мамы, бабушек, жены, родственников.
Но какое-то напоминание о русской еде вызывает теплоту внутри», – сказал полузащитник сборной России и «Атланты Юнайтед».
Миранчук перешел из итальянской «Аталанты» в клуб МЛС летом 2024 года. Его действующий контракт рассчитан до конца 2027 года.
4:1 сборной России с Катаром – убедительно?3372 голоса
Да, вполне
Нет, этого мало
Все эти матчи ничего не значат
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости