Алексей Миранчук: «Свою еду в США нашел, но напоминание о русской кухне вызывает теплоту внутри»

Алексей Миранчук рассказал, что в США вспоминает о русской кухне.

«Свою еду в США нашел. Понятно, что это не домашняя от мамы, бабушек, жены, родственников.

Но какое-то напоминание о русской еде вызывает теплоту внутри», – сказал полузащитник сборной России и «Атланты Юнайтед ».

Миранчук перешел из итальянской «Аталанты» в клуб МЛС летом 2024 года. Его действующий контракт рассчитан до конца 2027 года.