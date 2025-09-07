Семак о 5:3 со «Сьоном»: «Молодым сложно, но через ошибки и такие матчи будут прогрессировать. Для их профессионального становления это большой плюс»
Сергей Семак оценил игру молодых футболистов «Зенита» в матче со «Сьоном» (5:3).
«Главное, что ребята смогли почувствовать атмосферу, приняли участие в хорошем матче. Думаю, для них и для их профессионального становления это большой плюс.
Все старались сегодня — молодцы. Не всем было так легко выходить, как Терентьеву, у которого за плечами большой опыт. Молодым ребятам, конечно, сложно, но через ошибки и такие матчи будут прогрессировать.
Приглашаем тех, кто на сегодняшний день лучше других и кто больше заслуживает появления в основной команде», – сказал тренер «Зенита».
Нули России с Иорданией – как вам?25728 голосов
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Зенита»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости