Семак о 5:3 со «Сьоном»: «Молодым сложно, но через ошибки и такие матчи будут прогрессировать. Для их профессионального становления это большой плюс»

Сергей Семак оценил игру молодых футболистов «Зенита» в матче со «Сьоном» (5:3).

«Главное, что ребята смогли почувствовать атмосферу, приняли участие в хорошем матче. Думаю, для них и для их профессионального становления это большой плюс.

Все старались сегодня — молодцы. Не всем было так легко выходить, как Терентьеву, у которого за плечами большой опыт. Молодым ребятам, конечно, сложно, но через ошибки и такие матчи будут прогрессировать.

Приглашаем тех, кто на сегодняшний день лучше других и кто больше заслуживает появления в основной команде», – сказал тренер «Зенита».