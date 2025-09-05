Экс-форвард ЦСКА Штромбергер скончался на 70-м году жизни

Бывший форвард ЦСКА Геннадий Штромбергер скончался 4 сентября.

«Вчера на 70-м году жизни умер экс-нападающий ЦСКА Геннадий Штромбергер.

В составе красно-синих Геннадий стал победителем первой лиги СССР.

После завершения игровой карьеры работал тренером дубля армейцев и начальником команды.

Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Геннадия Юрьевича», – говорится в сообщении ЦСКА.

В 2007 году Штромбергер в качестве главного тренера вывел подмосковную «Истру» во второй дивизион. С 2008 по 2009 год специалист возглавлял московский клуб «Строгино».