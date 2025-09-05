Экс-форвард ЦСКА Штромбергер скончался на 70-м году жизни
Бывший форвард ЦСКА Геннадий Штромбергер скончался 4 сентября.
«Вчера на 70-м году жизни умер экс-нападающий ЦСКА Геннадий Штромбергер.
В составе красно-синих Геннадий стал победителем первой лиги СССР.
После завершения игровой карьеры работал тренером дубля армейцев и начальником команды.
Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Геннадия Юрьевича», – говорится в сообщении ЦСКА.
В 2007 году Штромбергер в качестве главного тренера вывел подмосковную «Истру» во второй дивизион. С 2008 по 2009 год специалист возглавлял московский клуб «Строгино».
Нули России с Иорданией – как вам?18515 голосов
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал ЦСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости