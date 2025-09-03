Хаманн о Салахе: «Возраст его догоняет, это было неизбежно. В 33 форвард теряет крупицу скорости – а это имеет решающее значение. Уже во 2-й половине прошлого сезона он с трудом забивал с игры»

Дитмар Хаманн отметил спад в игре Мохамеда Салаха.

«Не догоняет ли Мохамеда Салаха возраст? Ну, это было неизбежно.

Ему сейчас 33 года, и форвард в таком возрасте теряет крупицу скорости, а это имеет решающее значение.

То, что он не забьет столько голов, сколько забил в прошлом сезоне, было очевидно, особенно учитывая то, что во второй половине прошлого сезона ему с трудом удавалось забивать с игры», – сказал экс-хавбек «Ливерпуля » в интервью Adventure Gamers.