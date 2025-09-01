«Ливерпуль» заблокировал трансфер Гомеса в «Милан», хотя защитник был готов уйти
«Ливерпуль» заблокировал трансфер Джо Гомеса в «Милан».
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, клубы достигли договоренности по защитнику, и сам игрок был готов уйти.
Однако затем «Ливерпуль» не одобрил переход. Таким образом, «Милан» отказывается от сделки, поскольку у них нет времени на проведение медосмотра.
Ранее сообщалось, что Гомес не будет продан, если Марк Гехи из «Кристал Пэлас» не присоединится к «красным».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Джанлуки Ди Марцио
