«Ливерпуль» заблокировал трансфер Гомеса в «Милан», хотя защитник был готов уйти

«Ливерпуль» заблокировал трансфер Джо Гомеса в «Милан».

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, клубы достигли договоренности по защитнику, и сам игрок был готов уйти.

Однако затем «Ливерпуль » не одобрил переход. Таким образом, «Милан » отказывается от сделки, поскольку у них нет времени на проведение медосмотра.

Ранее сообщалось , что Гомес не будет продан, если Марк Гехи из «Кристал Пэлас» не присоединится к «красным».