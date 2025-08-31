«Марсель» арендовал Вермерена у «Лейпцига» с опцией выкупа
«Марсель» подписал Артюра Вермерена из «Лейпцига».
20-летний полузащитник присоединился к французам на правах аренды с опцией выкупа, уточняет RMC Sport.
Ранее бельгиец также выступал за «Антверпен» и «Атлетико». На счету игрока 6 матчей за основную сборную Бельгии.
С полной статистикой Вермерена можно ознакомиться здесь.
Ливерпуль
Будет ничья
Арсенал
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: cайт «Марселя»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости