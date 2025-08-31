«Марсель» арендовал Вермерена у «Лейпцига» с опцией выкупа

«Марсель» подписал Артюра Вермерена из «Лейпцига».

20-летний полузащитник присоединился к французам на правах аренды с опцией выкупа, уточняет RMC Sport.

Ранее бельгиец также выступал за «Антверпен» и «Атлетико». На счету игрока 6 матчей за основную сборную Бельгии.

С полной статистикой Вермерена можно ознакомиться здесь .