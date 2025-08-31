У Шапи нет голов и ассистов в последних 10 матчах за «Канзас» в МЛС. В 28 играх сезона на его счету 2+4

У Шапи нет голов и ассистов в последних 10 матчах за «Канзас» в МЛС.

Полузащитник «Спортинг Канзас-Сити» Магомед-Шапи Сулейманов не отметился результативными действиями в матче с «Колорадо Рэпидс » (4:2).

Россиянин вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 61-й минуте при счете 1:2. Вышедший вместо него 26-летний Мэйсон Тойе стал автором победного гола на 73-й минуте.

25-летний Шапи не забивает в чемпионате с 15 июня. Всего в 28 матчах в сезоне МЛС на счету бывшего игрока «Краснодара » 2 мяча и 4 голевые передачи.