«Интер» продаст Тареми «Олимпиакосу» за 2,5 млн евро

Мехди Тареми продолжит карьеру в Греции.

Ранее стало известно , что «Интер » и «Олимпиакос » договорились о трансфере 33-летнего нападающего.

По информации Фабрицио Романо, миланский клуб получит 2,5 миллиона евро за трансфер игрока. Иранец подпишет контракт в воскресенье .

В 43 матчах за «Интер» Тареми забил 3 гола. Его статистику можно изучить здесь .