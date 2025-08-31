«Интер» продаст Тареми «Олимпиакосу» за 2,5 млн евро
Мехди Тареми продолжит карьеру в Греции.
Ранее стало известно, что «Интер» и «Олимпиакос» договорились о трансфере 33-летнего нападающего.
По информации Фабрицио Романо, миланский клуб получит 2,5 миллиона евро за трансфер игрока. Иранец подпишет контракт в воскресенье.
В 43 матчах за «Интер» Тареми забил 3 гола. Его статистику можно изучить здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
