«Барса» подписала 17-летнего хавбека сборной Азербайджана U17 Бабаева в юношескую команду

«Барселона» подписала 17-летнего азербайджанского футболиста.

17-летний полузащитник Ибрагим Бабаев заключил контракт с юношеской командой каталонского клуба.

До перехода в «Барселону» игрок сборной Азербайджана U17 выступал за молодежную команду швейцарского «Серветта». Футболист вырос в Женеве.

За «Серветт» Бабаев провел 25 матчей и отметился 5 голами.

Несколько дней Бабаев тренировался с командой «Барсы» до 19 лет.