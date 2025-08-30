«Барса» подписала 17-летнего хавбека сборной Азербайджана U17 Бабаева в юношескую команду
«Барселона» подписала 17-летнего азербайджанского футболиста.
17-летний полузащитник Ибрагим Бабаев заключил контракт с юношеской командой каталонского клуба.
До перехода в «Барселону» игрок сборной Азербайджана U17 выступал за молодежную команду швейцарского «Серветта». Футболист вырос в Женеве.
За «Серветт» Бабаев провел 25 матчей и отметился 5 голами.
Несколько дней Бабаев тренировался с командой «Барсы» до 19 лет.
Источник: Mundo Deportivo
