«Интер» не устроило предложение «Ньюкасла» об аренде Фраттези со сложными условиями выкупа. «Неррадзурри» хотят 40 млн евро

«Ньюкасл» продолжает попытки подписать Давиде Фраттези.

Как сообщает Джанлука Ди Марцио, английский клуб предложил «Интеру » аренду полузащитника с выкупом, который станет обязательным при выполнении непростых условий.

Это предложение не устроило «нерадзурри», которые оценивают Фраттези в 40 миллионов и готовы отпустить его только на более простых, почти гарантированных условиях – как в форме окончательного трансфера, так и аренды с четким обязательством выкупа.

В прошлом сезоне Серии А 25-летний итальянец забил 5 голов и отдал 1 ассист в 28 матчах. Его подробная статистика – здесь .