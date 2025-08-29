«Интер» не устроило предложение «Ньюкасла» об аренде Фраттези со сложными условиями выкупа. «Неррадзурри» хотят 40 млн евро
«Ньюкасл» продолжает попытки подписать Давиде Фраттези.
Как сообщает Джанлука Ди Марцио, английский клуб предложил «Интеру» аренду полузащитника с выкупом, который станет обязательным при выполнении непростых условий.
Это предложение не устроило «нерадзурри», которые оценивают Фраттези в 40 миллионов и готовы отпустить его только на более простых, почти гарантированных условиях – как в форме окончательного трансфера, так и аренды с четким обязательством выкупа.
В прошлом сезоне Серии А 25-летний итальянец забил 5 голов и отдал 1 ассист в 28 матчах. Его подробная статистика – здесь.
Ливерпуль
Будет ничья
Арсенал
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости