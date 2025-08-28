Хавбек «Гримсби» Грин о победе над «МЮ»: «Матч надолго останется в истории клуба. Они отыгрались и сделали счет 2:2, но мы все равно ощущали себя победителями»
Киран Грин поделился эмоциями относительно победы над «Манчестер Юнайтед».
Клуб четвертого дивизиона Англии «Гримсби Таун» обыграл «Манчестер Юнайтед» (2:2, 12:11 по пенальти) в матче Кубка английской лиги.
«Это невероятно. Думаю, что этот матч надолго останется в истории нашего клуба. Многие болельщики ждали этот матч с нетерпением. Мы тоже. Поэтому эта игра останется с нами навсегда.
Мы повели 2:0 и все, наверное, были удивлены, оказавшись в такой ситуации. Соперник отыгрался, сделал счет 2:2. Но мы все равно ощущали себя командой-победителем, и сохраняли это чувство до самого завершения матча.
Перед серией пенальти тренер сказал нам: «Ребята, все давление оказывается на них». И это было действительно так», – сказал полузащитник «Гримсби Таун» Киран Грин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
