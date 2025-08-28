Вратарь «Гримсби» Пим о победе: «Разозлен, ведь я болею за «МЮ». Но именно ради этого и играешь в футбол – просто блестяще»
Кристи Пим рассказал, что болеет за «Манчестер Юнайтед» после победы над клубом.
«Гримсби» прошел «Манчестер Юнайтед» (2:2, 12:11 по пенальти) в матче второго раунда Кубка английской лиги.
Клуб четвертого дивизиона Англии выиграл серию пенальти со счетом 12:11.
«Я еще не осознал нашу победу. Я болею за «Манчестер Юнайтед», поэтому немного разозлен. Именно ради такого и играешь в футбол. Просто блестяще.
Мне следовало сыграть немного лучше [в серии пенальти], не так ли? Я выполнил один сэйв, а ребята сделали все остальное. Это невероятно», – сказал вратарь «Гримсби Таун» Кристи Пим.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
