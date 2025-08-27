6 сентября состоится отбор в академию «Локомотива»
Новый отбор в академию «Локомотива» пройдет 6 сентября.
6 сентября клуб приглашает мальчиков 2016-2018 годов рождения и девочек 2011-2019 годов рождения на отбор в академию «Локомотива».
Образовательная программа академии включает в себя тренировки несколько раз в неделю, постоянную игровую практику, работу с отделом индивидуальной подготовки спортсменов, а также различные курсы, разработанные ментально-когнитивным отделом Департамента развития молодежного футбола ФК «Локомотив».
6 сентября.
Расписание отбора.
9:45-11:15 – мальчики, 2018 год рождения,
11:15-12:40 – мальчики, 2017 год рождения,
12:40-14:15 – мальчики, 2016 год рождения,
10:00-11:00 – мальчики, 2017-2019 год рождения,
11:00-12:00 – мальчики, 2015-2016 год рождения,
12:00-13:00 – мальчики, 2011-2014 год рождения.
Да
Нет
Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Локомотива»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости