6 сентября состоится отбор в академию «Локомотива»

Новый отбор в академию «Локомотива» пройдет 6 сентября.

6 сентября клуб приглашает мальчиков 2016-2018 годов рождения и девочек 2011-2019 годов рождения на отбор в академию «Локомотива».

Образовательная программа академии включает в себя тренировки несколько раз в неделю, постоянную игровую практику, работу с отделом индивидуальной подготовки спортсменов, а также различные курсы, разработанные ментально-когнитивным отделом Департамента развития молодежного футбола ФК «Локомотив».

6 сентября.

Расписание отбора.

9:45-11:15 – мальчики, 2018 год рождения,

11:15-12:40 – мальчики, 2017 год рождения,

12:40-14:15 – мальчики, 2016 год рождения,

10:00-11:00 – мальчики, 2017-2019 год рождения,

11:00-12:00 – мальчики, 2015-2016 год рождения,

12:00-13:00 – мальчики, 2011-2014 год рождения.