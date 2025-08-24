Игроки «Марселя» хотят возвращения Рабьо в команду. Хавбек выставлен на трансфер после стычки в раздевалке (TF1)

Игроки «Марселя» хотят возвращения Адриена Рабьо в команду.

Рабьо и Джонатан Роу были выставлены на трансфер после потасовки в раздевалке команды на фоне поражения от «Ренна» (0:1) в первом туре сезона Лиги 1. Впоследствии Роу перешел в «Болонью» за 19,5 млн евро.

Главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби заявил , что готов уладить конфликт с Рабьо: «Есть шанс, что все вернется на круги своя. Адриен – хороший человек, говорящие об экономической составляющей лгут, я готов на все, чтобы решить проблему».

По информации TF1, руководство «Марселя » не ожидало, что Де Дзерби изменит позицию по поводу отстранения Рабьо от команды. Кроме того, футболисты французского клуба выступают за возвращение полузащитника, поскольку Адриен сохраняет авторитет в команде.