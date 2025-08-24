Игроки «Марселя» хотят возвращения Рабьо в команду. Хавбек выставлен на трансфер после стычки в раздевалке (TF1)
Игроки «Марселя» хотят возвращения Адриена Рабьо в команду.
Рабьо и Джонатан Роу были выставлены на трансфер после потасовки в раздевалке команды на фоне поражения от «Ренна» (0:1) в первом туре сезона Лиги 1. Впоследствии Роу перешел в «Болонью» за 19,5 млн евро.
Главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби заявил, что готов уладить конфликт с Рабьо: «Есть шанс, что все вернется на круги своя. Адриен – хороший человек, говорящие об экономической составляющей лгут, я готов на все, чтобы решить проблему».
По информации TF1, руководство «Марселя» не ожидало, что Де Дзерби изменит позицию по поводу отстранения Рабьо от команды. Кроме того, футболисты французского клуба выступают за возвращение полузащитника, поскольку Адриен сохраняет авторитет в команде.
