Касорла об Алонсо: «Мы говорили о «Реале», когда он еще работал в «Байере» – засранец ничего не сказал. Играть с Хаби было честью, он будет отличным тренером»
«Реал Овьедо», за который выступает 40-летний полузащитник, сегодня сыграет с мадридцами в рамках 2-го тура Ла Лиги. Матч начнется в 22:30 по московскому времени.
– Вы снова встретитесь с Хаби Алонсо...
– Я лишь хочу победы своей команды и возможности в этом поучаствовать. Я недавно говорил с ним, мы общались по видеосвязи, когда он еще был тренером «Байера». Для меня он образец для подражания, он станет отличным тренером и уже доказывает это.
Мы действительно говорили о «Реале» во время видеозвонка, но этот засранец ничего не сказал. Я тоже не мог выложить свои карты на стол, но Хаби всегда отлично выходит из таких ситуаций. На Евро-2008 мы выходили со скамейки запасных. Для меня он был образцом для подражания, потому что он был опытным игроком. Он мне очень помог, играть с ним [за сборную Испании] было честью.
– Как вы думаете, чего Хаби Алонсо ожидает от вас в матче?
– Сейчас он больше сосредоточен на команде, чем на отдельных игроках. Он очень хорошо знает меня во всех смыслах, я обниму его перед матчем и после него. Во время игры каждый из нас будет действовать в своих интересах, – сказал Касорла.