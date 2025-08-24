Рабьо интересен «Наполи», «Милану» и турецким клубам (Football Italia)
В подписании Адриена Рабьо заинтересованы «Милан» и «Наполи».
«Марсель» ранее выставил полузащитника на трансфер из-за потасовки в раздевалке команды после матча 1-го тура Лиги 1 против «Ренна» (0:1).
Инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что «Манчестер Юнайтед» и многим другим клубам предложат подписать француза за 15-20 млн евро.
По данным Football Italia, «Наполи» напрямую общался с матерью и агентом игрока Вероник. Для неаполитанцев было важно узнать размер зарплаты Рабьо, которая до июня 2026 года составит менее 6 млн евро.
Вместе с тем «Милан» снова попросил держать его в курсе событий. Клуб хотел бы сначала продать полузащитника из состава, чтобы освободить место.
Отмечается, что в Турции также есть клубы, которые желают приобрести Рабьо.
