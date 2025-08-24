Угальде предложили клубам Ла Лиги и Лиги 1. «Спартак» готов рассмотреть варианты

Агенты Манфреда Угальде предложили форварда клубам топ-лиг.

Кандидатуру футболиста «Спартака » предложили нескольким клубам Ла Лиги и Лиги 1, сообщает Metaratings.ru.

Возможность перехода осложняет скорое закрытие трансферного окна в топ-лигах – 31 августа во Франции и 1 сентября в Испании.

При этом руководство «Спартака» готово рассматривать предложения по продаже Угальде .

В прошлом сезоне Мир РПЛ костариканец с 17 голами стал лучшим бомбардиром. В этом не отметился результативными действиями за 6 матчей сезона.