40

Угальде предложили клубам Ла Лиги и Лиги 1. «Спартак» готов рассмотреть варианты

Агенты Манфреда Угальде предложили форварда клубам топ-лиг.

Кандидатуру футболиста «Спартака» предложили нескольким клубам Ла Лиги и Лиги 1, сообщает Metaratings.ru.

Возможность перехода осложняет скорое закрытие трансферного окна в топ-лигах – 31 августа во Франции и 1 сентября в Испании.

При этом руководство «Спартака» готово рассматривать предложения по продаже Угальде.

В прошлом сезоне Мир РПЛ костариканец с 17 голами стал лучшим бомбардиром. В этом не отметился результативными действиями за 6 матчей сезона.

Увольнять ли Семака?38295 голосов
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
logoМанфред Угальде
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoЛа Лига
logoлига 1 Франция
возможные трансферы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Станкович о безголевой серии Угальде: «Это футбол, такое случается. Я доволен тем, как он действовал с «Зенитом» и «Рубином»
10вчера, 14:45
«Спартак» победил впервые за 5 матчей. С «Рубином» все решил всплеск Барко
52вчера, 13:50
Истерика из-за Станковича – перебор
37вчера, 13:25
Угальде не забивает 7 матчей подряд. У форварда «Спартака» 1 гол в 20 последних играх за «Спартак»
34вчера, 12:58
Главные новости
Артем Дзюба: «Я столько в жизни не проигрывал. Это меня жизнь учит где-то молчать, наверное. Чем больше проигрываешь, тем больше исчезает желание играть»
69 минут назад
«Фулхэм» – «Манчестер Юнайтед». 1:1 – Смит-Роу ответил на гол Йоро, Бруну не забил пенальти. Онлайн-трансляция
13212 минут назадLive
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Овьедо», «Сосьедад» Захаряна против «Эспаньола», «Осасуна» победила «Валенсию»
4214 минут назад
Чемпионат России. «Краснодар» забил 6 голов «Крыльям», ЦСКА обыграл «Акрон», «Балтика» в гостях у «Сочи»
263614 минут назадLive
У ЦСКА 20 игр нет поражений в РПЛ – это лучшая серия с 2015 года, когда при Слуцком не проигрывали 21 матч
317 минут назад
Талалаев о «Балтике»: «Последний тренер, сказавший, что у нас нет позиционного нападения, получил трешку, а потом 11 на 9 за тайм не забил ни гола. Поэтому поаккуратней»
2323 минуты назад
ЦСКА и «Локомотив» на 1 очко отстают от лидирующего «Краснодара» после 6 туров Мир РПЛ. «Зенит» – 5-й на данный момент, «Динамо» – 7-е, «Спартак» – 8-й
1336 минут назад
Сака и Эдегор избежали серьезных травм в матче с «Лидсом». Игроки «Арсенала» не пропустят много времени
637 минут назад
ЦСКА при Челестини не проигрывает в Мир РПЛ: 4 победы, 2 ничьих. Дальше – «Краснодар»
2843 минуты назад
Серия А стартовала! «Ювентус» против «Пармы», «Аталанта» примет «Пизу», «Интер» сыграет с «Торино» в понедельник
8444 минуты назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
«Сочи» – «Балтика». Зиньковский и Хиль играют. Онлайн-трансляция
313 минут назадLive
Тарасов о Батракове: «Лучший из молодых российских игроков. Главное, чтобы из-за денег и внимания с катушек не слетел. Но по тому, как он себя ведет, – все у него в порядке»
114 минут назад
Первая лига. «Факел» победил «Нефтехимик» «Чайка» против «Арсенала», СКА проиграл «Спартаку» из Костромы
1518 минут назадLive
У «МЮ» 29 матчей без голов в первых таймах с начала прошлого сезона. В топ-5 лиг больше лишь у «Дженоа»
223 минуты назад
Грилиш о двух ассистах в матче с «Брайтоном»: «Сегодня я мог играть свободнее, делать что хочу. Не говорю, что в «Ман Сити» не ощущал свободы»
155 минут назад
Хислоп про Исака: «Как можно ехать тренироваться в бывший клуб, пропускать предсезонку, а потом претендовать на моральное превосходство? Абсолютный фарс. Его заявление – нелепость»
1сегодня, 16:12
Гендиректор «Динамо» про Лунева и жевательный табак: «Разобрались. Это внутреннее дело клуба»
10сегодня, 15:57
Генич о Глушенкове: «Уйти – проявить слабость. Не сказать, что Семак ему не доверял. Это конкуренция, нужно отвоевывать место в составе»
9сегодня, 15:54
Рианчо о «Спартаке»: «Команда со Станковичем эволюционирует, все начало меняться к лучшему. Ему надо дать сто дней, чтобы исправить ситуацию»
6сегодня, 15:44
Бундеслига стартовала! «Боруссия» Менхенгладбах против «Гамбурга», «Майнц» уступил «Кельну»
89сегодня, 15:30Live