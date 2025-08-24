Угальде предложили клубам Ла Лиги и Лиги 1. «Спартак» готов рассмотреть варианты
Агенты Манфреда Угальде предложили форварда клубам топ-лиг.
Кандидатуру футболиста «Спартака» предложили нескольким клубам Ла Лиги и Лиги 1, сообщает Metaratings.ru.
Возможность перехода осложняет скорое закрытие трансферного окна в топ-лигах – 31 августа во Франции и 1 сентября в Испании.
При этом руководство «Спартака» готово рассматривать предложения по продаже Угальде.
В прошлом сезоне Мир РПЛ костариканец с 17 голами стал лучшим бомбардиром. В этом не отметился результативными действиями за 6 матчей сезона.
