«Реал» видит в Уортоне замену Кроосу и Модричу. «Кристал Пэлас» хочет 80 млн евро, трансфера не будет без крупной продажи «Мадрида» (As)

«Реал» заинтересован в Адаме Уортоне.

Как передает As, мадридцы ведут поиски игрока, схожего по типажу с Тони Кроосом или Лукой Модричем – полузащитника, способного управлять темпом и направлять игру команды из глубины.

«Реалу » нравится профиль 21-летнего Уортона из «Кристал Пэлас ». Английский клуб не станет рассматривать предложения по хавбеку на сумму меньше 80 млн евро.

«Сливочные» предпримут попытку трансфера англичанина только в случае крупной продажи, например, Родриго. Интерес к бразильцу проявляет «Ман Сити», однако у самого футболиста нет желания покидать клуб, как и нет официального предложения по нему. Если оно и появится, «Реал» не отпустит Родриго меньше чем за 80-90 млн евро.

На Уортона также претендует «МЮ », «Ливерпуль» и «Сити». Контракт игрока рассчитан до 2029 года.