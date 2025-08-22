Харри Магуайр: «Критика меня не особо задевает. Бекхэм и Руни прошли через это, а они игроки мирового класса. В «МЮ» нелегко»

Харри Магуайр высказался о критике его игры в «Манчестер Юнайтед».

«Я всегда довольно хорошо справлялся с критикой. Меня она не особо задевает и не беспокоит. Я все это время сохранял стойкость духа, но я могу лишь дать совет. Теперь, когда мне 32 года, я даю молодым ребятам понять, что им придется нелегко в этом клубе, каким бы хорошим он ни был.

Уверен, что Дэвид Бекхэм и Уэйн Руни тоже прошли через это, а они футболисты мирового класса. Уэйн – один из лучших игроков, когда-либо выступавших за Англию и этот клуб, и на него обрушилось столько оскорблений. Нужно просто найти наилучший способ с этим справиться. Сейчас клуб оказывает игрокам большую поддержку, и это правильно.

Будучи футболистом, ты понимаешь, когда ты хорошо играешь, а когда допустил ошибку. Тебе не нужно искать объяснений у других.

Мы знаем, что представляют из себя социальные сети. Иногда это непросто, но в этом есть и свои плюсы: ты можешь общаться [с болельщиками] в позитивном ключе и наблюдать за повседневными вещами», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед ».