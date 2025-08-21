Дочь тренера «Мортона» родилась на 14 недель раньше срока и умерла через 20 дней: «Если бы любовь могла спасти тебя, ты бы жила вечно. Ты была настоящим маленьким бойцом»
Главный тренер «Гринок Мортон» Дуги Имри рассказал о смерти новорожденной дочери.
Дочь Имри родилась на 14 недель раньше срока. Реми весила 450 грамм и провела 20 дней жизни в отделении интенсивной терапии новорожденных больницы Уишоу.
В среду вечером главный тренер шотландского клуба опубликовал сообщение в своем аккаунте в X.
«30.07.25 -19.08.25. Наша девочка выбилась из сил ранним утром во вторник и решила, что пора отдохнуть. Если бы любовь могла спасти тебя, ты бы жила вечно.
20 дней любви к тебе, Реми. Надеюсь, ты знаешь, как сильно тебя любили. Мы будем дорожить этим коротким временем, которое нам удалось провести с тобой, настоящим маленьким бойцом с первой минуты рождения.
Мы любим тебя, малышка», – написал Имри.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Scotsman
