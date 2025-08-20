Баэна получил мышечную травму на тренировке «Атлетико». Вингера купили за 45+5 млн евро в июле
Алекс Баэна получил травму на тренировке «Атлетико».
Вингер не смог завершить тренировку в среду из-за мышечного дискомфорта. В связи с этим игрок сборной Испании прошел обследование.
В заключении медицинской службы мадридцев указано, что у него легкая мышечная травма.
Теперь Алекс будет проходить сеансы физиотерапии и реабилитацию в спортзале. Его возвращение на поле будет зависеть от состояния травмы.
Напомним, «Атлетико» приобрел Баэну из «Вильярреала» за 45+5 млн евро в начале июля.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Атлетико»
