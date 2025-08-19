«Ливерпуль», «Сити», «Арсенал», «Челси» – топ-4 сезона АПЛ по мнению Каррагера: «От 15-го до 4-го места очень далеко, не думаю, что «МЮ» поднимется так высоко»
Джейми Каррагер выделил главных претендентов на чемпионство в АПЛ.
Бывший защитник «Ливерпуля» считает, что мерсисайдцы станут чемпионами, а в четверку также войдут «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Челси».
«Манчестер Юнайтед» проиграл [«Арсеналу»], но я ни на одном этапе матча не думал, что «МЮ» забьет гол.
Они сыграли очень хорошо, лучше, чем я видел за долгое время. У команды была скорость, энергия. Футболисты, которых они приобрели, действительно хороши.
Но от 15-го до 4-го места очень далеко. Тренеру еще многое предстоит доказать. Не думаю, что «Манчестер Юнайтед» [поднимется] так высоко», – сказал Джейми Каррагер.
