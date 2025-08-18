  • Спортс
  • Кержаков о «Ростове»: «Хотелось бы работать в РПЛ, конечно. У команды есть тренер, как можно о чем-то говорить?»
12

Кержаков о «Ростове»: «Хотелось бы работать в РПЛ, конечно. У команды есть тренер, как можно о чем-то говорить?»

Александр Кержаков заявил, что хотел бы стать главным тренером клуба в Мир РПЛ.

Ранее сообщалось, что «Ростов» может пригласить 42-летнего специалиста на пост тренера. 

– Действительно ли в вас заинтересован «Ростов»?

– У «Ростова» есть сейчас тренер. Как можно о чем-то говорить, когда у команды есть тренер?

– Если будет возможность, готовы возглавить «Ростов»?

– Мне, конечно, очень хотелось бы работать в РПЛ. «Ростов» – симпатичная команда с хорошим подбором футболистов. С некоторыми из них я уже работал, – сказал Александр Кержаков

Последним местом работы Кержакова был «Кайрат». Также бывший нападающий «Зенита», «Севильи», «Динамо» и сборной России тренировал сборную России до 17 лет, «Томь», «Пари НН», «Кармиотиссу» и «Спартак» Суботица.

«Ростов» под руководством испанца Джонатана Альбы проиграл 6 из 7 матчей сезона в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России. В таблице Премьер-лиги команда идет 14-й, имея 3 очка.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
