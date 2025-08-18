«Торпедо» выиграло первый матч в сезоне – 1:0 с «Уралом». Клуб уволил Кононова 15 августа

«Торпедо» одержало первую победу в текущем сезоне.

Сегодня московский клуб обыграл «Урал » (1:0) в домашнем матче 5-го тура PARI Первой Лиги.

«Торпедо» набрало 4 очка и поднялось на 13-е место в турнирной таблице.

Напомним, 15 августа «Торпедо » уволило Олега Кононова с поста главного тренера. Он тренировал московский клуб с января 2024 года. Под его руководством команда заняла второе место в ФНЛ в сезоне-2024/25.