  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Торпедо» выиграло первый матч в сезоне – 1:0 с «Уралом». Клуб уволил Кононова 15 августа
Видео
0

«Торпедо» выиграло первый матч в сезоне – 1:0 с «Уралом». Клуб уволил Кононова 15 августа

«Торпедо» одержало первую победу в текущем сезоне.

Сегодня московский клуб обыграл «Урал» (1:0) в домашнем матче 5-го тура PARI Первой Лиги. 

«Торпедо» набрало 4 очка и поднялось на 13-е место в турнирной таблице.

Напомним, 15 августа «Торпедо» уволило Олега Кононова с поста главного тренера. Он тренировал московский клуб с января 2024 года. Под его руководством команда заняла второе место в ФНЛ в сезоне-2024/25.

А что теперь делать со Станковичем?22134 голоса
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoУрал
logoОлег Кононов
logoпремьер-лига Россия
logoПервая лига
logoТорпедо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Вингер «Торпедо» Данилин забил «Уралу» прямым ударом с углового
542 минуты назадВидео
Геркус об отставке Кононова из «Торпедо»: «Руководство – особенные люди. Когда не подписали Дзюбу, я ушел и перестал их понимать»
1315 августа, 18:45
«Торпедо» уволило Кононова. Команда идет в зоне вылета Первой лиги с одним очком после четырех туров
1815 августа, 15:08
Главные новости
АПЛ стартовала! «Лидс» принимает «Эвертон»
13068 минут назадLive
Чемпионат России. «Пари НН» обыграл в Саранске «Динамо» Махачкала
328011 минут назад
«Спартак» предложил «Галатасараю» 6+2 млн евро за Куэсту. Защитник может подписать контракт с зарплатой 1,5 млн евро (Sport24)
1320 минут назад
Пивоваров об ужесточении лимита: «Сигнал, что нам надо растить российских футболистов, обеспечивать их игровым временем. «Динамо» активно и успешно этим занимается»
1333 минуты назад
«Ливерпуль» продал Доука «Борнмуту» за 25 млн фунтов. Мерсисайдцы купили вингера за 600 тысяч в 2022-м
2053 минуты назадФото
Кержаков о «Ростове»: «Хотелось бы работать в РПЛ, конечно. У команды есть тренер, как можно о чем-то говорить?»
1254 минуты назад
«Рома» хочет подписать Санчо, несмотря на отказ игрока. Римляне пытаются убедить вингера «МЮ» перейти к ним
19сегодня, 18:03
Руни о борьбе с расизмом в футболе: «Надо наказывать клубы, снимая очки, штрафуя. Нужна мощная образовательная кампания на всех уровнях – для детей, взрослых, пожилых»
27сегодня, 18:01
«Интер» продал Залевского «Аталанте» за 17 млн евро
24сегодня, 17:44
Руни о расизме в футболе: «Один из игроков «Ди Си Юнайтед» плакал у меня на груди. Люди бросают фразу, в которую, по их мнению, не вкладывают смысла, но она ранит других»
30сегодня, 17:02
Ко всем новостям
Последние новости
«Пари НН» одержал первую победу в сезоне РПЛ – над «Махачкалой». Дальше – игра с московским «Динамо»
26 минут назад
Модрич после 2:0 «Милана» с «Бари» в Кубке: «Мой новый дом. Спасибо болельщикам за теплый прием на «Сан-Сиро»
7 минут назад
Ла Лига стартовала! «Бетис» в гостях у «Эльче», «Реал» сыграет с «Осасуной» во вторник
2248 минут назадLive
«Пари НН» обыграл «Динамо» Махачкала – 2:0. Олусегун и Боселли забили, гол Аззи отменили
511 минут назад
«Рот-Вайсс» – «Боруссия» Дортмунд. Гирасси, Забитцер и Байер в старте. Онлайн-трансляция начнется
522 минуты назадLive
Кубок Германии. «Боруссия» в гостях у «Рот-Вайсс», «Майнц» победил «Динамо» Дрезден
1523 минуты назадLive
Кубок Италии. «Удинезе» принимает «Каррарезе», «Торино» против «Модены»
929 минут назадLive
Смолов о конфликте со стримером: «Он в самом начале повел себя неуважительно, я вспылил. Мы все обсудили, вопрос закрыт»
632 минуты назад
Вингер «Торпедо» Данилин забил «Уралу» прямым ударом с углового
542 минуты назадВидео
Первая лига. «Торпедо» обыграло «Урал»
1845 минут назад