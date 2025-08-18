«Торпедо» выиграло первый матч в сезоне – 1:0 с «Уралом». Клуб уволил Кононова 15 августа
«Торпедо» одержало первую победу в текущем сезоне.
Сегодня московский клуб обыграл «Урал» (1:0) в домашнем матче 5-го тура PARI Первой Лиги.
«Торпедо» набрало 4 очка и поднялось на 13-е место в турнирной таблице.
Напомним, 15 августа «Торпедо» уволило Олега Кононова с поста главного тренера. Он тренировал московский клуб с января 2024 года. Под его руководством команда заняла второе место в ФНЛ в сезоне-2024/25.
А что теперь делать со Станковичем?22134 голоса
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости