  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Ливерпуль» продал Доука «Борнмуту» за 25 млн фунтов. Мерсисайдцы купили вингера за 600 тысяч в 2022-м
«Ливерпуль» продал Доука «Борнмуту» за 25 млн фунтов. Мерсисайдцы купили вингера за 600 тысяч в 2022-м

Бен Доук перешел из «Ливерпуля» в «Борнмут».

«Вишни» объявили о подписании 19-летнего вингера. Стороны заключили контракт на 5 лет. 

Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 25 миллионов фунтов. В 2022 году мерсидсайдский клуб приобрел шотландского футболиста у «Селтика» за 600 тысяч фунтов.

В прошлом сезоне Доук выступал за «Мидлсбро» на правах аренды, забив 3 гола и сделав 7 передач в 24 матчах Чемпионшипа. Его статистику можно найти здесь.

Фото: https://www.afcb.co.uk/

