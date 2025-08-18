«Ливерпуль» продал Доука «Борнмуту» за 25 млн фунтов. Мерсисайдцы купили вингера за 600 тысяч в 2022-м
Бен Доук перешел из «Ливерпуля» в «Борнмут».
«Вишни» объявили о подписании 19-летнего вингера. Стороны заключили контракт на 5 лет.
Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 25 миллионов фунтов. В 2022 году мерсидсайдский клуб приобрел шотландского футболиста у «Селтика» за 600 тысяч фунтов.
В прошлом сезоне Доук выступал за «Мидлсбро» на правах аренды, забив 3 гола и сделав 7 передач в 24 матчах Чемпионшипа. Его статистику можно найти здесь.
