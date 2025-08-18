Гогниев приглашен на заседание КДК РФС. Тренера «Алании» удалили на 18-й минуте матча с «Тюменью», после этого он кричал и бросал бутылки на землю

Спартак Гогниев может быть наказан за агрессивное поведение.

Об этом заявил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц. По словам функционера, главный тренер «Алании» Спартак Гогниев, возможно, будет наказан за оскорбления в адрес судей. Специалист позволил себе негативные высказывания после удаления в матче 5-го тура Leon Второй лиги А с «Тюменью» (1:2). Также он дважды бросил на землю бутылки с водой.

«КДК рассмотрит оскорбительное и неспортивное поведение главного тренера «Алании» Спартака Гогниева в адрес судейской бригады после удаления в матче с «Тюменью». Гогниев приглашен на заседание КДК РФС», – сказал Григорьянц.