Мбаппе получил 10-й номер в «Реале»
Килиан Мбаппе получил 10-й номер в «Реале».
Мадридский клуб подтвердил, что французский нападающий будет играть под номером, который ранее принадлежал Луке Модричу, перешедшему в «Милан».
«Реал» также запустил продажи новых футболок Мбаппе.
В прошлом сезоне форвард сборной Франции играл под 9-м номером.
Фото: x.com/realmadrid/
Скриншот: shop.realmadrid.com
Зенит
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Реала»
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