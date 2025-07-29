Килиан Мбаппе получил 10-й номер в «Реале».

Мадридский клуб подтвердил, что французский нападающий будет играть под номером, который ранее принадлежал Луке Модричу, перешедшему в «Милан».

«Реал» также запустил продажи новых футболок Мбаппе .

В прошлом сезоне форвард сборной Франции играл под 9-м номером.

Фото: x.com/realmadrid/

Скриншот: shop.realmadrid.com