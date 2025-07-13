Йозеф Блаттер: «Мы проиграли футбол Саудовской Аравии. Удивительно, что ФИФА не сопротивляется этому. Футбола слишком много»

Йозеф Блаттер заявил, что футбол отдан саудовцам.

«Мы проиграли футбол Саудовской Аравии. Им предложили игру, и они взяли. Удивительно, что внутри самой ФИФА нет никакого сопротивления этому», – заявил экс-президент ФИФА в интервью немецкому каналу ntv.

Блаттер также раскритиковал клубный чемпионат мира.

«Футбола стало слишком много. Одни и те же игроки и клубы страдают снова и снова, не получая достаточного отдыха», – сказал бывший функционер. Блаттер отметил, что экстремальная жара, сопровождающая турнир все лето, является «вредной для здоровья и недопустимой».

Кроме того, 89-летний швейцарец выразил недовольство нынешним руководством ФИФА во главе с Джанни Инфантино .

«Все делается в электронном виде, и никто ничего не говорит. Можно опоздать на конгресс даже на шесть часов», – добавил Блаттер.