«Боруссия» купила 32-летнего вратаря «Бохума» Древеса за 200-300 тысяч евро

«Боруссия» Дортмунд подписала вратаря «Бохума» Патрика Древеса.

32-летний немецкий голкипер заключил соглашение с «Боруссией» до лета 2027 года.

По данным Westdeutsche Allgemeine Zeitung, «Дортмунд » заплатил за Древеса от 200-300 тысяч евро.

В сезоне-2024/25 «Бохум » занял 18-е место и вылетел из Бундеслиги. Патрик провел 21 матч (2 – на ноль), пропуская в среднем 2,19 гола за игру. Его подробная статистика – здесь .