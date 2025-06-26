«Боруссия» купила 32-летнего вратаря «Бохума» Древеса за 200-300 тысяч евро
«Боруссия» Дортмунд подписала вратаря «Бохума» Патрика Древеса.
32-летний немецкий голкипер заключил соглашение с «Боруссией» до лета 2027 года.
По данным Westdeutsche Allgemeine Zeitung, «Дортмунд» заплатил за Древеса от 200-300 тысяч евро.
В сезоне-2024/25 «Бохум» занял 18-е место и вылетел из Бундеслиги. Патрик провел 21 матч (2 – на ноль), пропуская в среднем 2,19 гола за игру. Его подробная статистика – здесь.
Ювентус
Будет ничья
Манчестер Сити
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Боруссии»
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