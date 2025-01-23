Эмерсон выбыл на 2-3 месяца из-за травмы. Защитник «Милана» не покинет клуб зимой (Goal)

Эмерсон Роял может пропустить 2-3 месяца из-за травмы.

Защитник «Милана» получил повреждение в матче с «Жироной» (1:0) в 7-м туре Лиги чемпионов после рывка, предпринятого в попытке вернуть мяч. Он был заменен уже на 4-й минуте игры.

По информации Goal, проведенные обследования выявили серьезную проблему с икроножной мышцей.

Ранее Рояла связывали с переходом в «Галатасарай» в январе, интерес к бразильцу также проявлял «Фулхэм». Однако, как пишет Goal, учитывая травму, игрок останется в составе «россонери» этой зимой.

В текущем сезоне Эмерсон Роял провел 26 матчей во всех турнирах. Подробная статистика 26-летнего игрока доступна по ссылке .