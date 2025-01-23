Эмерсон выбыл на 2-3 месяца из-за травмы. Защитник «Милана» не покинет клуб зимой (Goal)
Эмерсон Роял может пропустить 2-3 месяца из-за травмы.
Защитник «Милана» получил повреждение в матче с «Жироной» (1:0) в 7-м туре Лиги чемпионов после рывка, предпринятого в попытке вернуть мяч. Он был заменен уже на 4-й минуте игры.
По информации Goal, проведенные обследования выявили серьезную проблему с икроножной мышцей.
Ранее Рояла связывали с переходом в «Галатасарай» в январе, интерес к бразильцу также проявлял «Фулхэм». Однако, как пишет Goal, учитывая травму, игрок останется в составе «россонери» этой зимой.
В текущем сезоне Эмерсон Роял провел 26 матчей во всех турнирах. Подробная статистика 26-летнего игрока доступна по ссылке.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
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