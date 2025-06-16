Альмейда возглавил «Севилью», контракт – на 3 года. Тренером интересовался ЦСКА

Матиас Альмейда возглавил «Севилью».

Клуб объявил о назначении аргентинского специалиста на пост главного тренера. Стороны заключили контракт на 3 года.

С мая 2022 года по май 2025-го Альмейда тренировал АЕК, с которым выиграл чемпионат и Кубок Греции.

Ранее сообщалось, что в приглашении 51-летнего специалиста был заинтересован ЦСКА .

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