Альмейда возглавил «Севилью», контракт – на 3 года. Тренером интересовался ЦСКА
Матиас Альмейда возглавил «Севилью».
Клуб объявил о назначении аргентинского специалиста на пост главного тренера. Стороны заключили контракт на 3 года.
С мая 2022 года по май 2025-го Альмейда тренировал АЕК, с которым выиграл чемпионат и Кубок Греции.
Ранее сообщалось, что в приглашении 51-летнего специалиста был заинтересован ЦСКА.
Изображение: https://x.com/SevillaFC/
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Севильи»
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