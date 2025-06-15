Карлес Пуйоль: «Роналду следит за собой и живет футболом. 20 голов в 25 матчах – статистика говорит сама за себя»

Карлес Пуйоль указал на страстное отношение Криштиану Роналду к футболу.

«Он следит за собой. Он живет футболом. Его статистика на позиции центрфорварда говорит сама за себя. Кажется, в 25 матчах у него 20 голов.

Такие футболисты всегда важны для команды благодаря тому, что они способны ей дать», – сказал бывший защитник «Барселоны» в эфире программы Faitelson sin censura.