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Карлес Пуйоль: «Роналду следит за собой и живет футболом. 20 голов в 25 матчах – статистика говорит сама за себя»

Карлес Пуйоль указал на страстное отношение Криштиану Роналду к футболу.

«Он следит за собой. Он живет футболом. Его статистика на позиции центрфорварда говорит сама за себя. Кажется, в 25 матчах у него 20 голов.

Такие футболисты всегда важны для команды благодаря тому, что они способны ей дать», – сказал бывший защитник «Барселоны» в эфире программы Faitelson sin censura.

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Опубликовал: Александр Суряев
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