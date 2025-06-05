Радимов о главном разочаровании сезона в РПЛ: «Спартак» весной! Проиграть к чертовой матери весну, не выиграть ни одного титула и продлить контракт со Станковичем! Не знаю, чем они руководствуются»

Владислав Радимов назвал «Спартак» главным разочарованием сезона в Мир РПЛ.

– «Спартак » весной! Купить на 30 миллионов двух футболистов в атаку и потерять все хорошее, что было. Проиграть Махачкале, вылететь в полуфинале Кубка. При том, что болельщики вроде начали ходить даже без Fan ID...

Перестал забивать лучший нападающий Угальде . Ну и самое удивительное, что вначале подписать контракт со Станковичем на два года, насколько я понял, проиграть к чертовой матери весну, не выиграть ни одного титула, ничего, и продлить контракт со Станковичем! Не знаю, чем они там руководствуются.

– Вы думаете, лучше было бы поменять специалиста?

– Нет, но у него же есть еще на год контракт. И тут подписан новый. А если бы выиграли медали, вообще бы на пять лет заключили новое соглашение? Дальновидно, – сказал экс-футболист «Зенита».