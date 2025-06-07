«Ливерпуль» предложил «Байеру» больше 134 млн евро с учетом бонусов за Виртца

«Ливерпуль» улучшил предложение по Флориану Виртцу.

Ранее сообщалось , что «Байер » отказался продать полузащитника за 130 млн евро и требует 150 млн.

По сведениям The Times, «красные» предприняли новую попытку подписать немецкого футболиста. Они готовы заплатить свыше 134 млн евро с учетом бонусов (100+13 млн фунтов).

«Ливерпуль » не настроен платить все 150 млн.