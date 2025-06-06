Winline Суперкубок России по футболу среди женских команд пройдет в Екатеринбурге 8 июня

8 июня «Екатеринбург Арена» примет матч за Winline Суперкубок России между «Локомотивом» и «Зенитом». Встреча начнется в 17:00 по местному времени, попасть на стадион можно с 15:00. Трансляцию будет доступна на Матч ТВ.

Суперкубок впервые пройдет на Урале — ранее игры принимали Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Екатеринбург стал третьим стадионом ЧМ-2018, где состоится матч за женский Суперкубок. В 2025 году «Локомотив» сыграет как обладатель Кубка России, а «Зенит» — как чемпион Суперлиги. Победитель трофея определится в Екатеринбурге впервые с 2012 года — тогда здесь прошел финал женского Кубка России.

Праздник футбола дополнит большая шоу-программа: за 30 минут до матча выступит Юлия Савичева, гимн России исполнит солист Uralopera Дмитрий Стародубов, на фан-променаде — группа Simple Madness и шоу RRWHACK, а после игры — диджеи Maks Solo & Cutrin.

Для болельщиков подготовлены различные активности: фотобудка с ИИ (можно примерить форму любимой команды), аквагрим, роспись панам, настольный футбол и сабсоккер.

Подробности — на сайте турнира.