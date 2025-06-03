«Комо» готов выплатить 35 млн евро отступных за лучшего бомбардира «Депортиво» Еремая
«Комо» может за 35 млн евро купить форварда «Депортиво» Еремая.
22-летний форвард стал лучшим бомбардиром занявшей 15-е место в Сегунде команды. Он забил 15 голов в 39 играх и в списке бомбардиров лиги занял 4-е место.
Еремай нравится главному тренеру «Комо» Франсеску Фабрегасу, стороны продвигаются в переговорах.
Как сообщает Джанлука Ди Марцио, итальянский клуб готов выплатить «Депортиво» отступные, прописанные в контракте испанца, – это 35 миллионов евро.
Подробная статистика выступлений Еремая, также сделавшего 5 результативных передач в сезоне, доступна здесь.
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости