«Комо» готов выплатить 35 млн евро отступных за лучшего бомбардира «Депортиво» Еремая

«Комо» может за 35 млн евро купить форварда «Депортиво» Еремая.

22-летний форвард стал лучшим бомбардиром занявшей 15-е место в Сегунде команды. Он забил 15 голов в 39 играх и в списке бомбардиров лиги занял 4-е место .

Еремай нравится главному тренеру «Комо » Франсеску Фабрегасу , стороны продвигаются в переговорах.

Как сообщает Джанлука Ди Марцио , итальянский клуб готов выплатить «Депортиво» отступные, прописанные в контракте испанца, – это 35 миллионов евро.

Подробная статистика выступлений Еремая, также сделавшего 5 результативных передач в сезоне, доступна здесь .