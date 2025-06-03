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«Комо» готов выплатить 35 млн евро отступных за лучшего бомбардира «Депортиво» Еремая

«Комо» может за 35 млн евро купить форварда «Депортиво» Еремая.

22-летний форвард стал лучшим бомбардиром занявшей 15-е место в Сегунде команды. Он забил 15 голов в 39 играх и в списке бомбардиров лиги занял 4-е место.

Еремай нравится главному тренеру «Комо» Франсеску Фабрегасу, стороны продвигаются в переговорах.

Как сообщает Джанлука Ди Марцио, итальянский клуб готов выплатить «Депортиво» отступные, прописанные в контракте испанца, – это 35 миллионов евро.

Подробная статистика выступлений Еремая, также сделавшего 5 результативных передач в сезоне, доступна здесь.

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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