Хавбек «Локо» Годяев о том, на кого из молодых звезд равняется: «Очень нравится игра Педри из «Барселоны». Но я с ним не схож, к сожалению»

Данила Годяев сказал, что равняется на Педри из «Барселоны».

– Кто из молодых иностранных звезд – ваша ролевая модель?

– Наверное, один из них - это Педри из «Барселоны». Очень нравится его игра. Но, к сожалению, я с ним не схож.

– Кто из игроков «Локомотива» для вас является наставником наравне с Бариновым?

– Дима Баринов (смеется).

– В первых матчах переволновались?

– Возможно. Может, так и казалось, но с каждой игрой становилось всё лучше и лучше. Чувствовал себя более уверенно. Поэтому и игра казалась лучше. Как и с «Динамо», с ЦСКА, с «Зенитом» провел хорошие игры, - сказал 20-летний полузащитник «Локомотива ».