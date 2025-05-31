Генич о пенальти «Ахмата»: «Мелкадзе же фолил перед нарушением «Урала». Разве нет?»

Константин Генич усмотрел нарушение Георгия Мелкадзе перед пенальти «Ахмата».

Грозненцы открыли счет с пенальти во втором стыковом матче за право играть в РПЛ против «Урала» (1:0, второй тайм, 1:2 – первый матч).

Главный судья Сергей Иванов назначил 11-метровый за фол Сильвие Бегича на Амине Талале. Арбитр не изменил решение после консультации с ВАР – рефери и его ассистенты не усмотрели нарушения правил в эпизоде верховой борьбы Георгия Мелкадзе и Егора Филипенко , где форвард «Ахмата » мог ударить соперника локтем.

«Мелкадзе же фолил перед нарушением Урала. Разве нет?» – написал комментатор «Матч ТВ» в своем телеграм-канале.