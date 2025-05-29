«Наполи» предложил Конте повышенную зарплату, чтобы убедить тренера остаться в клубе

«Наполи» предложил Антонио Конте улучшенные условия контракта.

Как сообщает Фабрицио Романо, неаполитанцы предложили главному тренеру повышенную зарплату, чтобы убедить его остаться в клубе. Ранее сообщалось, что в услугах 55-летнего специалиста заинтересован «Ювентус».

В сезоне-2024/25 «Наполи» стал чемпионом Италии, набрав 82 очка в Серии А.

В «Наполи» уверены, что Конте останется. Беседа тренера с Де Лаурентисом прошла позитивно