«Наполи» предложил Конте повышенную зарплату, чтобы убедить тренера остаться в клубе
«Наполи» предложил Антонио Конте улучшенные условия контракта.
Как сообщает Фабрицио Романо, неаполитанцы предложили главному тренеру повышенную зарплату, чтобы убедить его остаться в клубе. Ранее сообщалось, что в услугах 55-летнего специалиста заинтересован «Ювентус».
В сезоне-2024/25 «Наполи» стал чемпионом Италии, набрав 82 очка в Серии А.
В «Наполи» уверены, что Конте останется. Беседа тренера с Де Лаурентисом прошла позитивно
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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