«Хорошее сочетание – «Динамо» без трофеев и Карпин, тренер без трофеев. Они так без титулов и останутся, думаю». Пономарев о бело-голубых

Владимир Пономарев оценил возможное назначение Валерия Карпина в «Динамо».

«Удивляет, что не динамовец возглавит «Динамо». Карпин – это спартаковец, не совсем солидно. У этих клубов всегда была конкуренция, даже не совсем здоровая. Не понимаю, зачем «Динамо» хочет назначить Карпина. К Карпину обязательно будет предвзятое отношение, спартаковец есть спартаковец.

Хорошее сочетание – «Динамо» без трофеев и Карпин, тренер без трофеев. Думаю, они так без трофеев и останутся. Они же ничего интересного не показывают. С «Ростовом » Карпин тоже ничего не выиграл, они всегда в середине таблицы ковырялись. Неправильно руководство «Динамо» принимает решение.

Очень нехороший поступок от Карпина, обманул общественность. Ведь он сказал, что устал, хочет сосредоточиться на сборной России, а тут приходит в другой клуб. Работай в сборной тогда. Некрасиво и несолидно поступает Карпин. Но он нырнет на эти большие деньги в «Динамо», плевать он хотел, как он будет выглядеть. Да и спроса с него в первый год все равно не будет», – сказал бывший защитник ЦСКА.

Карпин и «Динамо» устно договорились о контракте на 2,5 млн евро в год («Чемпионат»)