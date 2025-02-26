ФИФА наложила на «Лион» бан на три трансферных окна – из-за долга в 2000 евро. Клуб заявил, что решил вопрос и заплатил
ФИФА запретила «Лиону» регистрировать игроков в течение трех трансферных окон.
Дисциплинарное наказание для французского клуба связано с задолженностью в размере двух тысяч евро – из-за невыплаченных трансферных комиссий.
Трансферный бан действует в течение трех переходных периодов – до летнего трансферного окна 2026 года включительно.
При этом «Лион» утверждает, что урегулировал ситуацию и выплатил эту сумму.
В прошедшем сезоне команда стала шестой в таблице Лиги 1.
Трансферный бан – из-за долга в 2 тысячи евро. «Лион» опять чудит
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: L’Equipe
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