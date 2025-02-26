ФИФА запретила «Лиону» регистрировать игроков в течение трех трансферных окон.

Дисциплинарное наказание для французского клуба связано с задолженностью в размере двух тысяч евро – из-за невыплаченных трансферных комиссий.

Трансферный бан действует в течение трех переходных периодов – до летнего трансферного окна 2026 года включительно.

При этом «Лион» утверждает, что урегулировал ситуацию и выплатил эту сумму.

В прошедшем сезоне команда стала шестой в таблице Лиги 1.

Трансферный бан – из-за долга в 2 тысячи евро. «Лион» опять чудит