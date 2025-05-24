Костакурта о скудетто «Наполи»: «Конте – лучший тренер Италии. Риск с Мактоминеем оправдался – Скотт сыграл фундаментальную роль»

Алессандро Костакурта назвал Антонио Конте из «Наполи» лучшим тренером Италии.

«Мактоминей сыграл фундаментальную роль [в скудетто «Наполи »]. В «МЮ» он не играл на этой позиции, в отличие от сборной Шотландии, где в этом амплуа у него больше свободы.

Его подписали, поскольку с такими физическими данными он выделяется здесь больше, чем в Англии. В итоге риск Конте оправдался, как, впрочем, почти всегда с ним и происходит. Он лучший тренер Италии и, думаю, вновь доказал это в этом сезоне», – сказал экс-защитник «Милана».