Григорян о Станковиче: «У мужчины могут быть истерика и слезы, но не 13 раз. По типажу и ментальности он идеальный тренер для «Спартака», но не может контролировать эмоции»
Александр Григорян поделился мнением о Деяне Станковиче.
«Спартак» осенью демонстрировал самый яркий футбол в РПЛ. Не было такой команды, которая так длительно показывала столь содержательный и яркий футбол в атаке, а также в обороне. Это был очень эффективный, убийственный прессинг, качественная игра в защите.
Критиковать зимние трансферы «Спартака» язык не повернется. Ливай Гарсия и Пабло Солари — качественные футболисты.
Но Станкович никогда не проводил подготовительный период в два месяца. Деян оставил очень противоречивое впечатление. Станкович меня убедил, что по типажу и ментальности он идеальный тренер для «Спартака».
Но этой несдержанностью он показал, что не может контролировать эмоции. У мужчины могут быть истерика и слезы, но не 13 раз, — сказал Григорян.
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