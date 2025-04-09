Дмитрий Баранник рассказал о любви к «Зениту» и неприязни к красному цвету.

– Легендарный спартаковец Никита Симонян говорил, что если его разрезать пополам, то внутри он будет красно‑белым. К вам применима любовь к клубным цветам?

– Даже в одежде стараюсь придерживаться зенитовских цветов. Мы воспитаны были на том, что красного цвета у нас на тренировках не было.

Однако в Норвегии мне довелось играть за одну команду, чьи цвета были красно‑белыми. Об этом факте я мало кому рассказываю (смеется).

На самом деле я просто люблю футбол и спорт, «Зенит» для меня дорог. Я 52 года кроме футбола больше ничем не занимался. И если меня разрезать, то внутри найдете футбольный мяч. Возможно, он бело‑синий, – сказал бывший полузащитник «Зенита ».