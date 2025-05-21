Рубен Аморим: «Для «МЮ» не так уж и важна победа в Лиге Европы. Нужно стремиться к титулам в АПЛ и ЛЧ, сейчас мы далеки от этого»
Рубен Аморим заявил, что победа в ЛЕ не будет крупным успехом для «МЮ».
Английский клуб, занимающий 16-ю строчку в таблице АПЛ, сегодня сыграет в финальном матче Лиги Европы с «Тоттенхэмом», идущим на 17-м месте.
Победитель получит путевку в общий этап Лиги чемпионов в следующем сезоне.
«Когда я говорю, что это не самое главное для нашего клуба, я именно это и имею в виду. Простите, но для «Манчестер Юнайтед» победа в Лиге Европы – это не так уж и важно.
Нам нужно стремиться к титулам в Премьер-лиге и Лиге чемпионов, сейчас мы далеки от этого.
Конечно, это мое мнение. Победа в Лиге Европы – это европейский титул, но у меня все время есть ощущение, что этого недостаточно», – приводит Goal слова главного тренера «МЮ» со ссылкой на CBS Sports.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Goal
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