Рубен Аморим: «Для «МЮ» не так уж и важна победа в Лиге Европы. Нужно стремиться к титулам в АПЛ и ЛЧ, сейчас мы далеки от этого»

Рубен Аморим заявил, что победа в ЛЕ не будет крупным успехом для «МЮ».

Английский клуб, занимающий 16-ю строчку в таблице АПЛ , сегодня сыграет в финальном матче Лиги Европы с «Тоттенхэмом », идущим на 17-м месте.

Победитель получит путевку в общий этап Лиги чемпионов в следующем сезоне.

«Когда я говорю, что это не самое главное для нашего клуба, я именно это и имею в виду. Простите, но для «Манчестер Юнайтед » победа в Лиге Европы – это не так уж и важно.

Нам нужно стремиться к титулам в Премьер-лиге и Лиге чемпионов, сейчас мы далеки от этого.

Конечно, это мое мнение. Победа в Лиге Европы – это европейский титул, но у меня все время есть ощущение, что этого недостаточно», – приводит Goal слова главного тренера «МЮ» со ссылкой на CBS Sports.