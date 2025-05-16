  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • ЦСКА показал форму от нового технического партнера PRIMERA. Дизайн отсылает к победе в Кубке УЕФА
Фото
61

ЦСКА показал форму от нового технического партнера PRIMERA. Дизайн отсылает к победе в Кубке УЕФА

ЦСКА показал форму от нового технического партнера.

Московский клуб заключил соглашение с компанией PRIMERA и представил новую форму команды. Дизайн отсылает к победе армейцев в Кубке УЕФА-2004/05.

«Победа в Кубке УЕФА – историческое событие не только для ПФК ЦСКА, но и для всего российского футбола. И очень здорово, что благодаря бренду PRIMERA мы можем вернуть частичку 2005-го, очень знакового года для клуба. Дизайн той формы стал культовым на многие годы и до сих пор вызывает ностальгию у болельщиков. На мой взгляд, наши дизайнеры вместе с PRIMERA отлично справились с задачей и сделали очень ценную отсылку к памятной победе.

При этом сама форма по исполнению, безусловно, ориентирована на сегодняшний день. И те наши футболисты, которые уже приняли участие в фотосессии домашнего комплекта формы, успели убедиться в ее качестве. Впереди нас ждут анонсы других комплектов, а пока важно отметить, что мы действительно очень рады сотрудничеству с молодым отечественным брендом», – сказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

Фото: https://t.me/pfccskamoscow

Увольнять Станковича или нет?18896 голосов
ДаВалерий Карпин
НетДеян Станкович
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт ЦСКА
игровая форма
logoпремьер-лига Россия
logoстиль
logoЦСКА
logoРоман Бабаев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Энрике об Анчелотти: «Джентльмен на поле и за его пределами. Не буду желать успеха Бразилии – хочу, чтобы его добилась моя команда»
411 минут назад
Станковича могут дисквалифицировать на 2-4 матча за оскорбления в адрес Левникова в матче с «Ростовом». Арбитр отметил это в протоколе («РБ Спорт»)
715 минут назад
«Спартак» оштрафовали за отказ игроков общаться со СМИ после поражения от «Динамо»
321 минуту назад
Станкович избежал дисквалификации за жест в сторону судьи в матче с «Динамо», его оштрафовали на 250 тысяч рублей. Тренер «Спартака» не признал, что имитировал пересчет купюр
1925 минут назад
89-летнего совладельца «Челси» Висса обвинили в домогательствах к экс-сотруднице его винодельни. Швейцарский миллиардер трогал ее за ягодицы и предлагал секс втроем с ее мужем
3826 минут назад
Папа римский предпочитает Роналду, а не Месси, сообщил экс-аколит Льва XIV: «Он ценил дисциплину и стабильность и отмечал стремление Криштиану к совершенствованию»
1126 минут назад
Александр Жуков: «Спартаку» нужен свой, спартаковский специалист, который играл за клуб и знает его традиции. Черчесов и Карпин – настоящие спартаковцы, оба прекрасные тренеры»
1736 минут назад
«Вильярреал» организует чемпионский коридор для «Барсы», сообщил Марселино: «Они стал победителями вполне заслуженно. Поздравляю их»
443 минуты назад
«Химки» пройдут лицензирование, у меня есть абсолютная уверенность». Садыгов о клубе
746 минут назад
Захарян тренируется в обычном режиме. Хавбек «Сосьедада» может сыграть против «Жироны» и «Реала»
749 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Челси» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 22:15
13 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду принимает «Аль-Таавун», «Аль-Хилаль» Малкома в гостях у «Аль-Фатеха»
13 минуты назад
Магуайр о сезоне «МЮ»: «Это вина игроков, мы должны взять на себя ответственность. Нам стыдно смотреть в таблицу АПЛ, мы станем значительно лучше в следующем сезоне»
18 минут назад
Директор «Пари НН» о подозрениях в отношении матча с «Крыльями»: «Идиотизм даже комментировать не хочется, это полный бред»
132 минуты назад
Защитник «Ниццы» Клосс о гомофобии: «Это бесконечная битва. Все 100% людей никогда не согласятся с борьбой против нее»
41 минуту назад
«Крылья» о ситуации с лицензией: «В РФС утвердили перечень необходимых документов. Все они будут предоставлены до 21 мая»
56 минут назад
«Балтика» прошла лицензирование: «Мы в РПЛ! Теперь не только официально, но и формально»
657 минут назадВидео
Газзаев о Карвальо: «Это была мегазвезда, игрок без слабых мест! Один из самых больших талантов, с которым я работал в ЦСКА»
7сегодня, 12:47
«Ювентус» не планирует выкупать Консейсау после аренды. Вингер может вернуться в «Порту»
6сегодня, 12:46
Сорокин о том, что воспитанники не выступают за «Зенит»: «Это проблема их самих. Чтобы играть, нужно быть как Сатпаев, который в 16 лет перешел в «Челси» из «Кайрата»
3сегодня, 12:36