«МЮ» не примет предложения по Бруну от «Аль-Хилаля» летом. Хавбек доволен в клубе, у него хорошие отношения с Аморимом (ESPN)

«Манчестер Юнайтед» не отпустит Бруну Фернандеша в Саудовскую Аравию.

Ранее стало известно , что представители португальского полузащитника в понедельник провели переговоры с «Аль-Хилалем ».

По информации ESPN, манкунианцы намерены отклонять любые предложения о трансфере капитана команды этим летом. Отмечается, что сам футболист доволен в клубе, несмотря на неудачный сезон на внутренней арене. У него сложились хорошие отношения с главным тренером Рубеном Аморимом .

В текущем сезоне АПЛ Бруну провел 33 матча, отличившись 8 голами и 9 ассистами. Подробную статистику игрока можно найти здесь .

«Аль-Хилаль» предлагает Бруну огромные деньги и контракт на три года, хавбек «МЮ» пока не отвечает. Осимхен и Родриго тоже среди целей саудовцев (Daily Mail)