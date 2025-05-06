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  • «МЮ» не примет предложения по Бруну от «Аль-Хилаля» летом. Хавбек доволен в клубе, у него хорошие отношения с Аморимом (ESPN)
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«МЮ» не примет предложения по Бруну от «Аль-Хилаля» летом. Хавбек доволен в клубе, у него хорошие отношения с Аморимом (ESPN)

«Манчестер Юнайтед» не отпустит Бруну Фернандеша в Саудовскую Аравию.

Ранее стало известно, что представители португальского полузащитника в понедельник провели переговоры с «Аль-Хилалем».

По информации ESPN, манкунианцы намерены отклонять любые предложения о трансфере капитана команды этим летом. Отмечается, что сам футболист доволен в клубе, несмотря на неудачный сезон на внутренней арене. У него сложились хорошие отношения с главным тренером Рубеном Аморимом.

В текущем сезоне АПЛ Бруну провел 33 матча, отличившись 8 голами и 9 ассистами. Подробную статистику игрока можно найти здесь

«Аль-Хилаль» предлагает Бруну огромные деньги и контракт на три года, хавбек «МЮ» пока не отвечает. Осимхен и Родриго тоже среди целей саудовцев (Daily Mail)

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ESPN
logoМанчестер Юнайтед
logoАль-Хилаль
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoпремьер-лига Англия
logoБруну Фернандеш
logoРубен Аморим
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